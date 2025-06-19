Sevda Karaca’dan 'süper yetki' yasasına tepki: 'Bu teklif, uluslararası yağma rejiminin iç hukuka uyarlanmasıdır'

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM'de komisyonda görüşülmeye başlanan ve maden ile enerji projelerinde izin süreçlerini hızlandıran “süper yetki” yasa teklifine sert eleştiriler yöneltti. Karaca, teklifin halkın ve doğanın değil, uluslararası şirketlerin çıkarına olduğunu vurguladı.



Yasayı “uluslararası yağma rejiminin iç hukuka uyarlanması” olarak nitelendiren Karaca, maden ve enerji yatırımlarında dışa bağımlılığı azaltmanın yolunun, kaynakların kamu eliyle ve planlı biçimde yönetilmesinden geçtiğini söyledi.

“KOLOMCULUK OYNUYORSUNUZ”

Karaca, “Altın harikulade bir şeydir” diyen Kristof Kolomb’u hatırlatarak, “Otuz yıl içinde Aztek ve Maya uygarlıklarını tarihten silen o zihniyetin bir benzeri şimdi Anadolu’ya yöneliyor. Bu yasa, 2025 model kar ve rant rejimidir. Siz adeta Kolombculuk oynuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinde oluşturulacak kurulda halkın, bilim insanlarının ve yerel temsilcilerin yer almadığını söyleyen Karaca, “Bu kurula kamu adına karar verme yetkisi veriliyor. Ama kim bu ‘kamu’? Maden şirketi patronları mı? AKP’li vekiller mi?” diye sordu.

“PLANLI BİR YAĞMA”

Karaca, yasa teklifinin emperyalist politikalarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. İngiltere merkezli bir araştırma şirketinin Türkiye’yi “süper maden bölgesi” ilan ettiğini hatırlatarak, “Bir ay sonra bu yasa Meclis’e geldi. Bu, tesadüf değil, planlı bir yağmadır” dedi.

“MADENLER KAMULAŞTIRILMALI”

Yasanın maden patronlarının lehine olduğunu vurgulayan Karaca, “Eğer gerçekten enerjide dışa bağımlılığı bitirmek istiyorsanız, tüm madenleri kamulaştırın. Planlı, kamucu bir model oluşturun. Ama AKP'li maden şirketi sahipleri bunu ister mi? Hayır” dedi.

“BU YASA İŞÇİYE ÖLÜM, DOĞAYA TALAN GETİRİR”

Yasanın sadece doğayı değil, işçilerin haklarını da tehdit ettiğini belirten Karaca, “Bu düzenleme, işçiye ölümüne çalışma koşulları, halka ise yoksulluk ve talan getirir. Yeni Köy Termik Santrali bunun açık örneğidir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.