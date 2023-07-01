Seyir halinde akılalmaz tartışma! Taksici polisten kaçınca...

Yayınlanma: 01.07.2023 - 09:59

Güncelleme: 01.07.2023 - 11:04

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece D-100 Karayolu mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre bir şahıs, Sefaköy'deki bir adrese gitmek üzere 34 TJN 99 plakalı taksiye bindi. Taksi sürücüsü ise müşteriye Beylikdüzü istikametine gideceğini ve kendisini D-100 Karayolu üzerindeki otobüs durağında bırakacağını söyledi.

Bunun üzerine şoför ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sürdüğü sırada müşteri, yol kenarındaki polis ekiplerine seslendi ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak sürmeye devam etti. Yaşanan tartışma taksi şoförünün müşterisini istediği adrese bırakması ile son buldu.

O anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.