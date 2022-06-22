Seyir halinde yanan TIR kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki TIR, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkisinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 42 AEG 821 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Motor kısmından çıkan alevleri fark eden E.K., TIR'ı park edip, araçtan indi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de yol güvenliği aldı.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yanan TIR kullanılamaz hale geldi.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'