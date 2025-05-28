Seyir halindeki araçtan işyeri önünde oturanlara ateş açtılar: 2'si ağır 8 yaralı

Olay, gece saatlerinde Ulukent Mahallesi Mevlana Cadde’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz saldırganlar, otomobil ile husumetlilerinin olduğu bölgeye geldi.

Araçtan pompalı tüfekle ateş atan saldırganlar bir iş yerinin önünde oturan E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A, N.R.P., E.B. ve G.B.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.