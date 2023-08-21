Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü, şoförün dikkati yolcuları kurtardı

Ardahan'dan yolcu alan ve Erzurum istikametinde seyreden bir otobüs, aniden alev aldı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından otobüs alev topuna dönerken olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 19:54
Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü, şoförün dikkati yolcuları kurtardı
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Ardahan'dan yolcu alıp hareket eden yolcu otobüsü, saat 16.00 sıralarında Tortum ilçesi Aksukapı rampasında birden alev aldı. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Erzurum yolcu otobüsü alev

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