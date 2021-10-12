Seyir halindeki otobüs, yoldan geçmek isteyen yayaya çarptı: Yaya yaşamını yitirdi
Bayrampaşa'da seyir halindeki otobüs sürücüsü yoldan geçmek isteyen yayaya çarptı. Otobüsün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Bayrampaşa'da, yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Otogar Bağlantı yolunda meydana geldi. Yoldan karşıya geçmek isteyen bir yayaya, otogar yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede, yayanın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaptı.
Yaşamını yitiren kişi, ambulans ile morga kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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