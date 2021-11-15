Seyir halindeki otomobilde tıraş yaptı

Ankara'da yoğun trafikte ilerleyen seyir halindeki araçta bulunan kadın yolcu, şoförün saçını tıraş etti. O anlar kameralara yansıdı.

(İHA)
15 Kasım 2021 Pazartesi, 21:08
Seyir halindeki otomobilde tıraş yaptı
Abone Ol google-news

Ankara'da yoğun trafikte ilerleyen otomobilin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, elinde bulunan tıraş makinası ile şoförün saçını tıraş etti.

TIRAŞ İÇİN FARLARI YAKTI

Görenleri gülümseten tıraş, aracın arkasında bulunan otomobil içerisinden kamera ile kaydedildi. Seyir halindeki tıraşı kaydeden vatandaş, otomobilin farlarını yakarak saç tıraşına yardımcı olmaya çalıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler