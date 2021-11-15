Seyir halindeki otomobilde tıraş yaptı
Ankara'da yoğun trafikte ilerleyen seyir halindeki araçta bulunan kadın yolcu, şoförün saçını tıraş etti. O anlar kameralara yansıdı.
Ankara'da yoğun trafikte ilerleyen otomobilin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, elinde bulunan tıraş makinası ile şoförün saçını tıraş etti.
TIRAŞ İÇİN FARLARI YAKTI
Görenleri gülümseten tıraş, aracın arkasında bulunan otomobil içerisinden kamera ile kaydedildi. Seyir halindeki tıraşı kaydeden vatandaş, otomobilin farlarını yakarak saç tıraşına yardımcı olmaya çalıştı.
Seyir halindeki otomobilde tıraş yaptı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 15, 2021
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