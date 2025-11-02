Cumhuriyet Gazetesi Logo
Seyir halindeki tırdan koyun hırsızlığı!

2.11.2025 19:54:00
Güncellenme:
DHA
Diyarbakır'da iki kişi seyir halindeki tırın dorsesinden üç koyun çaldı. Koyun hırsızlığı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Hareket halindeki canlı hayvan yüklü TIR’a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı.

Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı.

Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

 

