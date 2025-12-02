Seyit Onbaşı'ya ait yeni belge ve fotoğraf gün yüzüne çıkarıldı

Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk, dün ölüm yıl dönümünde Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anma programına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Havran Belediye Başkanı Emir Ersoy katıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan başkanı İsmail Kaşdemir, anma töreninde Seyit Onbaşı'ya ait önemli yeni bir belge ve fotoğrafa ulaştıklarını açıkladı.

"HEDİYE OLARAK TESLİM ETMEYE GELDİK"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen arşiv çalışmaları sırasında ilk kez ortaya çıkarılan belge ve fotoğrafa değinen Kaşdemir, "Seyit Onbaşı Türk ordusuna mensup olduğu anda, devletimiz onu nasıl kaydetmişse, bilgileriyle beraber, fotoğrafıyla beraber o arşiv kaydına ulaştık ve onu da şu anda köyündeki müzeye hediye olarak teslim etmeye geldik. Onların o büyük kahramanlıklarına biz ne yapsak az ama çalışma amacımız şudur ki onları unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız” dedi.

TORUNUNDAN TEŞEKKÜR

Fotoğrafı ve belgeyi ilk kez gören Seyit Onbaşı'nın 3'üncü kuşak torunu Muhammet Yıkar, duygu dolu anlar yaşadı. Yıkar, "Dedemin sadece 50 yaşındaki son fotoğrafını ve Atatürk ile karşılaştığı yıllara ait fotoğraflarını biliyordum. Bu fotoğrafı hiç görmemiştim, bugün geldi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından incelenmiş, araştırılmış ve çıkartılmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.