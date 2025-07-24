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Seyitgazi'deki orman yangınında 10 kişi şehit oldu: Son görüntüler faciayı gözler önüne serdi!

Seyitgazi'deki orman yangınında 10 kişi şehit oldu: Son görüntüler faciayı gözler önüne serdi!

24.07.2025 19:42:00
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Haber Merkezi
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Seyitgazi'deki orman yangınında 10 kişi şehit oldu: Son görüntüler faciayı gözler önüne serdi!

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın ulaştığı görüntüler, facianın nasıl yaşandığını ve can kaybının nedenini ortaya koydu.

Seyitgazi’de önceki gün başlayan orman yangını, rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle faciaya dönüştü. Yangına müdahale eden 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü, alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Yangının, bölgede piknik yapanlar ya da kaçak kazı yapan defineciler nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.

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ARAÇLAR HAREKET EDEMEMİŞ

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın ulaştığı görüntülere göre, yangınla mücadelede kullanılan bazı araçlar, yüksek ısı nedeniyle hareket edemez hale geldi. Kaçmak isteyen işçilerin yoğun dumana maruz kaldığı ve bu nedenle baygınlık geçirmiş olabilecekleri değerlendiriliyor. Görüntülerde, araçların tamamen yanarak küle döndüğü görülüyor.

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Yetkililer, ters rüzgar nedeniyle yangının hızla yön değiştirdiğini ve müdahale ekiplerinin alevlerin arasında kaldığını ifade etti. Yangında hayatını kaybeden 10 kişi, olay yerinde şehit oldu.

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