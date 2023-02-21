Seymenlerden depremzedelere yardım
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Seymenlik geleneğini yaşatın” talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneği, Ankara’ya gelen depremzedelere insani yardım ulaştırıyor.
Ankara Kulübü Derneği, gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan insani yardımları Ankara’ya gelen ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtıyor. Derneğin yönetim kurulu üyesi Naşit Tosun, yöneticiler ve seymenlerden oluşan ekibin, seymenler, bacıerenler ve dernek üyelerinin topladığı gıda ve acil malzemelerden oluşan insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirterek, “Yardımların bir kısmını Çubuk’ta yurtlara yerleştirilen depremzede kardeşlerimize ulaştırdık. Bir kısmını da tespit ettiğimiz Mamak’taki evlere yerleşen depremzedelere teslim ettik” dedi. Dernek yönetiminden Psikolog Serpil Yıldırım da dağıtım sırasında depremzedelere psikososyal destek de sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, “Ziyaretlerimizde, depremzedelere yaşanan afet sonrası ortaya çıkabilecek psikososyal uyumsuzlukların önlenmesi ve normal yaşama geri dönülmesi sürecinin desteklenmesine yönelik olarak bilgilendirme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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