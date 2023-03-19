Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular yarın başlıyor

Yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesine yönelik başvurular, 2 Nisan'a kadar yapılabilecek.

AA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:49
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular yarın başlıyor
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için başvuruların alınmasına yarın başlanacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik takvimine göre, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvurabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 2 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.


sandık Yüksek Seçim Kurulu seçim kurulları Seçim seyyar sandık

İlgili Haberler

14 Mayıs'a geri sayım: Seçim ittifakı için süreç başladı

14 Mayıs'a geri sayım: Seçim ittifakı için süreç başladı
AKP'nin seçim planı: Tarikatlarla işbirliği

AKP'nin seçim planı: Tarikatlarla işbirliği
İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı

İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı

En Çok Okunan Haberler