Sezen Aksu, A Milli Takım için şarkı yazdı

A Milli Futbol Takımı’nın Kosova’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmesinin ardından, turnuva için hazırlanacak milli takım şarkısı için birçok isim ortaya atılmıştı.

Daha önce Sinan Akçıl ve Rafet El Roman Milli Takım için şarkı hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

2002'deki Dünya Kupası'nda seslendirdiği "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı uzun yıllardır dillerden düşmeyen Tarkan ise "Olabilir" demişti.

A MİLLİ TAKIM'A ÖZEL ŞARKI

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, “Minik Serçe” lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu da A Milli Takım’a özel bir şarkı yazdı. Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkıyı kimin seslendireceğinin ise henüz netleşmediği belirtildi.

17 Nisan'da yayınladığı 9 şarkılık "Biz de Yeniden Başlarız" albümü ile yeniden müzikseverlerle buluşan ünlü şarkıcının Milli Takım için yazdığı şarkıyı kimin seslendireceği merakla bekleniyor.