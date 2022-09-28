Sezen Aksu'dan İranlı kadınlara destek: Özgürlük kaç ölüm ister?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 18:30

İran'da ahlak polisi tarafından 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle öldürülmesinin ardından başlayan eylem sürüyor.

Tüm dünyadan İranlı kadınlara destek gelirken; sanatçı Sezen Aksu da bir açıklama yaptı.

SEZEN AKSU'DAN DESTEK



Resmi sayfasından açıklama yapan Aksu şunları yazdı:

''Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum...

Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir"