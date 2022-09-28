Sezen Aksu'dan İranlı kadınlara destek: Özgürlük kaç ölüm ister?
Sanatçı Sezen Aksu, İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltında öldürülen Mehsa Emini ve İran’da ‘özgürlük’ mücadelesi veren kadınlar için açıklama yaptı.
İran'da ahlak polisi tarafından 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle öldürülmesinin ardından başlayan eylem sürüyor.
Tüm dünyadan İranlı kadınlara destek gelirken; sanatçı Sezen Aksu da bir açıklama yaptı.
SEZEN AKSU'DAN DESTEK
Resmi sayfasından açıklama yapan Aksu şunları yazdı:
''Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?
İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum...
Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir"
Video Haberler
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- Yarın bu saatlere dikkat: 81 ilde eş zamanlı
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- 'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi
- 'Seçim zammı yüksek olacak'
- AKP'ye kalelerinden darbe!