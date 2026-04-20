Sezgin Tanrıkulu'dan futbolda 'ayrımcılık' tepkisi: 'Sahada değil masa başında kaybediyorlar'

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Keçiörengücü kaptanı İbrahim Akdağ’ın "Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu seviyoruz. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Buna rağmen burada bir kayırma olduğunu düşünüyoruz" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

''SİYASİ ATMOSFER NEDENİYLE AYRIMCILIĞA UĞRAMAMALI''

Futbolda son dönemde yaşanan gelişmelerin kaygıları arttırdığını söyleyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Futbol; adaletin, emeğin ve eşit rekabetin sahadaki karşılığı olmalıdır; ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, bu temel ilkelerin ciddi biçimde zedelendiğine dair kaygıları da arttırıyor. Keçiörengücü futbolcusunun Esenler Erokspor maçı sonrası dile getirdiği itirazlar, sadece bir takımın yaşadığı mağduriyet olarak görülmemelidir. Bu sözler, sahada alın teri döken tüm futbolcuların ortak vicdanını yansıtmaktadır.

Aynı şekilde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde Amedspor üzerinden yaptığı 'adil lig' çağrısı da Türkiye’de futbolun nasıl bir noktaya sürüklendiğine dair yine açık bir ifadedir. Amedspor başta olmak üzere, birçok kulüp uzun süredir sahada değil masa başında kaybettiğini düşünmektedir. Bu algının kendisi bile başlı başına bir sorundur ve Türkiye’de sadece futbolun değil; tüm sportif faaliyetler için düzenlenen liglerin geleceği açısından son derece tehlikelidir.

Hiçbir kulüp, hiçbir sporcu; kimliği, kenti ya da siyasi atmosfer nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Hakem kararlarının, federasyon tutumlarının ve tüm yönetim süreçlerinin şeffaf, tarafsız ve denetlenebilir olması şarttır. Adil bir lig, sadece kulüpler için değil; bu ülkenin demokrasi anlayışı için de bir ölçüdür."