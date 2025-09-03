Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu siyasetçilere ziyaret: Murat Çalık'ın sağlık durumunu açıkladı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Buca Kırıklar Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

Murat Çalık, Mehmet Ali Çalışkan, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu’nu ve Heval Savaş Kaya’yı ziyaret eden Tanrıkulu, Murat Çalık'ın sağlık durumuna dikkat çekti.

"NEDENİ AÇIK..."

Tanrıkulu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Murat Çalık'ın cezaevinde tutulması yaşam hakkı ihlalidir, yaşamına kast edilmesidir!

İzmir’de Buca Kırıklar Cezaevi’ne geldim. Üç ayrı cezaevinde dostlarımızı ziyaret ettim: Murat Çalık'ı, Mehmet Ali Çalışkan’ı, Tunç Soyer’i, İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nu ve Heval Savaş Kaya’yı ziyaret ettim.

Murat Çalık'ın sağlık durumu iyi değil, bu haliyle cezaevinde tutulması gerçekten doğrudan yaşam hakkı ihlalidir. Buna “sağlık hakkı ihlali” demiyorum; kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ya da adil yargılanma hakkı ihlali de değil.

Bu, doğrudan doğruya yaşam hakkının ihlalidir; yaşamına kast edilmiş durumda. Üstelik iddianamesi yazılmamış, neyle suçlandığı belli değil. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde.

Bunun nedeni açık: Düşman ceza hukuku, kan davası ve yaşamına kast.

Diğer dostlarımızdan Mehmet Ali Çalışkan’ın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisi yok. Reform Enstitüsü'nin Başkanı ve “Kent Uzlaşısı" davası nedeniyle, tutuklandı. Aradan 6 ay geçti; ne iddianame var ne de başka bir gelişme.

Esas mesele şu: “Kürt yurttaşlarımız İstanbul’da kimlikleriyle belediye meclisinde nasıl yer alır?” Çalışkan’ın bununla hiçbir alakası yok; bu fikrin sahibi değil, belediye başkanı değil, herhangi bir belediye görevi yok ama tam da bu dönemde bu gerekçeyle hapiste tutulmasını nasıl izah edeceğiz?

Bir yandan “İnsanlar silah bıraksın, sosyal ve siyasal yaşama katılsın” diyoruz; diğer yandan İstanbul’da belediye başkanlarını ve yurttaşlarımızı bu nedenle hapiste tutuyoruz. Bu, samimiyetsizliğin de göstergesidir.

İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız ve diğer arkadaşlarımız da hiçbir delil, hatta delil başlangıcı bile olmadan maalesef cezaevindeler.

Biz ise ziyaret etmeye, dayanışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."