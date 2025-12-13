Sezgin Tanrıkulu'ndan trans erkeğin cezaevinde ölümüne ilişkin açıklama: Sincan'daki şüpheli ölüm derhal ve etkili biçimde soruşturulmalı

Sincan Cezaevi’nde Poyraz isimli trans bir erkeğin koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu şunları kaydetti:

"Sincan Cezaevi’nde yaşanan şüpheli ölüm derhal ve etkili biçimde soruşturulmalıdır. Ankara Sincan Cezaevi’nde tutulan 'Poyraz' isimli trans erkek mahpusun cezaevi koşullarında yaşamını yitirmesi, Türkiye’de cezaevlerinde özellikle LGBTİ bireylere yönelik sistematik ayrımcılık, kötü muamele ve cezasızlık politikasını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"AYRIMCI VE ONUR KIRICI UYGULAMALARA MARUZ KALDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR SON DERECE VAHİM"

Edinilen bilgiler; Poyraz’ın ölümünün basit bir 'intihar' vakası olarak geçiştirilemeyeceğini, aksine şüpheli ölüm niteliği taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. Mahpusların ağır tecrit koşullarında tutulduğu, hukuka aykırı biçimde izole edildiği, sağlık ve sosyal haklarından mahrum bırakıldığı, cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcı ve onur kırıcı uygulamalara maruz kaldığı yönündeki iddialar son derece vahimdir.

"DEVLET BAĞIMSIZ VE ŞEFFAF BİR SORUŞTURMA YÜRÜTMEK ZORUNDADIR"

Cezaevlerinde devletin temel yükümlülüğü, gözetimi altındaki herkesin yaşam hakkını korumaktır. Anayasa’nın 17. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. ve 3. maddeleri uyarınca devlet; mahpusların yaşamını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmak, riskleri önceden tespit etmek ve her ölüm olayında etkili, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmek zorundadır.

"HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMASI ETKİLİ SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Ancak bu olayda, olay yeri incelemesinin günler sonra yapılması, savcının olayın doğrudan tanığı olan mahpusların ifadelerini almaması, tanık konumundaki mahpuslar hakkında disiplin soruşturması başlatılması, cezaevinde sistematik tecrit ve ayrımcılık iddialarına rağmen sorumlu yöneticiler hakkında herhangi bir işlem yapılmaması etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğini göstermektedir.

"BU ÖLÜMÜN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR"

LGBTİ mahpusları hedef alan ayrımcı uygulamalar, hukuka aykırı 'özel koğuşlar', fiili tecrit ve sağlık hakkının engellenmesi işkence ve kötü muamele yasağı kapsamında değerlendirilmelidir. Bu ölümün üzerinin örtülmesine izin verilmeyecektir. Poyraz’ın yaşamını yitirmesine yol açan tüm koşullar açığa çıkarılmalı; sorumlular, unvanlarına bakılmaksızın yargı önünde hesap vermelidir. İnsan hakları mücadelesi, cezaevlerinin karanlık duvarları arasında işlenen ihlalleri görünmez kılmaya çalışan anlayışa karşı devam edecektir."