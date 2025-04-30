SGK, borç karşılığında aldığı halk plajını sattı

Yayınlanma: 30.04.2025 - 13:33

Güncelleme: 30.04.2025 - 13:33

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “silkeleyin” talimatı sonrasında Foça Belediyesi, birikmiş prim borçları nedeniyle Kumburnu Sosyal Tesis alanını SGK'ya devretti. SGK, halk plajı olarak da kullanılan 2. derece SİT alanını 350 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Yapılan ihaleyi 406 milyon TL’ye Tez-Koop-İş Sendikası’na kazandı. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu’nun çağrısıyla ihalenin yapılacağı Buca Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanan yurttaşlar, “Kumburnu halkındır, unutma haykır”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Halkın malını kimse peşkeş çekemez” sloganları attı. İhalenin yapılacağı salona alınmayan Foçalılar, bina önünde megafon, alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında platform sözcüsü Rasim Sağlam, “Kıyı ve denize ulaşılabilecek alan kalmadı. Kıyı kenar çizgisinin korunması, plajın halkın kullanımında kalması birinci talebimizdir. İkinci olarak, Kumburnu ve Mersinaki koyları kamunun elinde kalmalıdır. Foça halkı olarak buranın kamuya ait kalması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yağmaya ve talana asla izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle, sürecin iptali için hukuki mücadele başlatacaklarını belirtti.

AKIN: SARAY REJİMİ, ÜLKE KAYNAKLARINI SATMIŞ DURUMDA

Foçalılar destek vermek için SGK önüne gelen DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da "Yaşadığımız sorun, Türkiye'de 2024 yılında tüm yerel yönetimlerini kaybeden iktidarın yerel yönetimlere yönelik saldırısının bir planı. Bugün Foça'da, yarın başka bir ilçede her gün böyle bir çökme planı gerçekleştirilmek istemiyor. Saray rejimi ülke kaynaklarını satmış durumda. Foça'da yaşanılan durum sadece Kumburnu ile ilgili değil. Foça halkının duyarlı insanları bugün haklarını savunmak için buradalar" dedi./ İZMİR