SGK’den BDDK’ye ilginç atama

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yapılan atamalar, ilginç bir gelişmeyi de ortaya koydu. Buna göre geçen ekim ayında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda emekliler, prim günleri, nüfus gibi konularda açıklamalar yapan ve “Eskiden ‘mezarda emeklilik’ deniyordu, 50-55 yaşta ölüyorduk, şu anda 78 ortalamaya gelmişiz” diyerek büyük tepki çeken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, bu görevden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliğine atandı.

Kaya’dan boşalan göreve ise maliye kökenli Yunus Elitaş getirildi. 2004’te Maliye Bakanlığı’nda vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başlayan Elitaş, 2019’da muhasebat genel müdürlüğü, 2021’de ise Nurettin Nebati’nin bakanlığı döneminde bakan yardımcısı görevlerinde bulundu. Öte yandan Kaya’nın yanı sıra SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün de görevden alınırken üyeliğe Celalettin Sıvacı atandı. Ayrıca, BDDK’de Yakup Asarkaya ikinci başkan, Olcay Turan ise üyelik görevlerine getirildi.