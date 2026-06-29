SGK'den dikkat çeken karar: İlaç, tedavi ve geri ödeme kuralları değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) ilaçlardan sağlık hizmetlerine, geri ödeme kurallarından tıbbi malzemelere kadar çok sayıda düzenleme yapıldı. Tebliğle ilaç fiyatları güncellenirken, SMA tedavilerine ilişkin geri ödeme kriterleri yeniden belirlendi.

Ayrıca çok sayıda yeni tıbbi işlem geri ödeme kapsamına alınırken, işlem puanları ile kardiyoloji ve omurga cerrahisinde kullanılan malzemelerin geri ödeme bedelleri de değiştirildi.

İLAÇ LİSTELERİ VE FİYATLAR GÜNCELLENDİ

BirGün'ün aktardığına göre; düzenleme kapsamında EK-4/C ilaç listesinde yer alan çok sayıda ilacın fiyatı güncellendi. Bazı ilaçların barkod ve isim bilgileri değiştirilirken, maliyet gerekçesiyle bazı ürünler listeden çıkarıldı ve yerlerine yeni ürünler eklendi.

MeCasermin, amifampridin, pegaspargase, flekainid asetat, tetrabenazin, dapson, kolşisin ve rufinamid başta olmak üzere çok sayıda ilaca ilişkin fiyat, isim ve liste kayıtları yeniden düzenlendi.

Dikkat çeken değişiklikler arasında MeCasermin etken maddeli ilacın fiyatının 620 Euro'dan 680 Euro'ya yükseltilmesi yer aldı. Amifampridin etken maddeli Firdapse 10 mg ilacı 110 Euro, Pegaspargase içeren ürünler 600-660 Euro, Vand Spal 100 mg 890 Euro, Vand Spal 300 mg ise 2 bin 490 Euro olarak belirlendi. Rufinamid içeren ilaçların fiyatları ise 99 Euro ile 199 Euro arasında güncellendi.

SMA TEDAVİSİNDE YENİ GERİ ÖDEME KURALLARI

Kararla birlikte SUT'un 4.2.49 numaralı "Spinal Musküler Atrofi hastalığında nusinersen sodyum ve risdiplam kullanım ilkeleri" başlıklı maddesinde değişikliğe gidildi.

SMA hastalarının nusinersen sodyum ve risdiplam tedavilerine erişiminde uygulanacak geri ödeme ve kullanım kriterleri yeniden düzenlendi.

YENİ İŞLEMLER GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Hizmet Başı İşlem Puan Listesi ile Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi'ne çok sayıda yeni işlem eklendi.

Listeye;

• Sezaryen sonrası vajinal doğum,

• Polisomnografi ve çoklu uyku latansı testi,

• Tanısal kolanjioskopi, biyopsi, taş çıkarılması ve lazer litotripsi,

• Actinyum-225 PSMA tedavisi,

• KBT ile kemik mineral yoğunluğu ölçümü,

• Bronkoskopik kriyobiyopsi,

• Endobronşiyal ultrason eşliğinde transbronşiyal kriyobiyopsi,

• Bronşiyal termoplasti,

• Kardiyopulmoner egzersiz testi,

• Ekshale nitrik oksit testi,Pulsed field ablasyon,

• Rezidü sistik güdük eksizyonu

gibi çok sayıda yeni işlem eklendi.

Düzenlemeyle bu işlemlerin uygulanabileceği sağlık kuruluşları, işlem puanları, sağlık kurulu raporu şartları ve faturalandırma esasları da yeniden belirlendi.

Öne çıkan işlem puanları arasında Actinyum-225 PSMA tedavisi için 267 bin 750,68, sezaryen sonrası vajinal doğum için 7 bin 582,30, bronşiyal termoplasti için 4 bin 608,68 ve kardiyopulmoner egzersiz testi için 556,16 puan yer aldı.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

SUT'un evde sağlık hizmetlerine ilişkin hükümlerinde de değişiklik yapıldı.

Evde uygulanabilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, seans süreleri, sağlık kurulu raporu koşulları, pulmoner rehabilitasyon uygulamaları ile ayaktan ve yatarak tedaviye ilişkin geri ödeme kuralları yeniden belirlendi.

TIBBİ MALZEMELERİN GERİ ÖDEME BEDELLERİ DEĞİŞTİ

Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, girişimsel radyoloji ile omurga cerrahisinde kullanılan çok sayıda tıbbi malzemenin SUT kapsamındaki geri ödeme fiyatları da güncellendi.

Yeni düzenlemeyle koroner stentler, kateterler, kalp pili ekipmanları, kifoplasti ve omurga cerrahisinde kullanılan çok sayıda malzemenin geri ödeme bedelleri değişti.

Dikkat çeken değişiklikler arasında epikardiyal kalp pili modelleri için 15 bin 874 TL ile 20 bin 417 TL arasında değişen yeni geri ödeme fiyatları, Swan Ganz kateter için 1.117,62 TL, inflatable bone tamp için ise 23 bin 725,63 TL geri ödeme bedeli yer aldı.

Kararın bazı hükümleri Resmi Gazete'de yayımlanmasından beş gün sonra, bazı hükümleri ise tebliğde belirtilen tarihlerde yürürlüğe girecek. Diğer düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.