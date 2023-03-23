SGK emekçileri grev kararı aldı!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:34

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 16:34

EYT başvuruları sonrasında yükü artan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçileri, haklarını aramak amacıyla İzmir’de SGK İl Müdürlüğü önünde alkışlı protesto gerçekleştirdi. 30 Mart tarihinde iş bırakacaklarını duyuran Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri tüm sendikaları emek mücadelesine destek olmaya çağırdı.

Özlük haklarında iyileştirme ve KHK ile kaldırılan ek ücretler ile ikramiye haklarının geri verilmesini isteyen SGK emekçileri adına açıklamada bulunan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mustafa Güven, memurların artan iş yükünden ötürü isyan etme noktasına geldiğini söyledi. Güven, “Yasal düzenleme daha kamuoyu ile paylaşılmadan Sosyal Güvenlik Merkezlerinin önünde hizmet borçlanması talebiyle uzun kuyruklar oluşturmuştur. Bu yoğunluğun mevcut personelle karşılanmasının mümkün olmadığını ve başta Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere, kurum yetkililerini acil yeni personel alımı yapmaya davet ediyoruz. Mevcut personel ile karşı karşıya kaldığımız talebin karşılanması mümkün değildir. Bu maaşların Nisan’da ödenmesi mümkün olamayacaktır. Emekli olacaklara Nisan ayında maaş sözü verenler, yurttaşlar ile kamu emekçilerini karşı karşıya getirecektir” dedi.

Güven “SGK çalışanları haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz” diyerek 30 Mart tarihinde iş bırakacaklarını düzenleyeceklerini duyurdu. SGK çalışanları yapılan açıklamanın ardından “İkramiye hakkımız gasp edilemez”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları ve alkışlar eşliğinde eyleme son verdi.