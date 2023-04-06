SGK emekçileri hakları için meydanlarda

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:04

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 15:04

EYT düzenlemesinin ardından artan iş yükü ve personel yetersizliğini protesto eden SGK emekçileri, tam gün iş bıraktı. İstanbul’da Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul Şubesi çağrısıyla Unkapanı’ndaki SGK İl Müdürlüğü’nün önünde toplanan emekçiler, “SGK emekçilerinin mağduriyeti giderilsin” pankartı taşıyarak sık sık “SGK’da angarya istemiyoruz” ve “Ücrette adalet istiyoruz” sloganları attı.

Artan iş yükü ve ikramiye hakları ve düşük ücretler başta olmak üzere, yaşadıkları sıkıntıları protesto eden SGK emekçileri basın açıklaması yaparak ellerinden alınan özlük haklarının geri verilmesini talep etti.

“YOĞUNLUK 2-3 KAT ARTTI”

6 Şubat ve 20 Şubat'ta meydana gelen deprem ve sel felaketi ile hayatını kaybeden yurttaşlar nedeniyle üzgün ve öfkeli olduklarını ifade ederek başlayan açıklamada, “Herkesin yakından takip ettiği gibi emeklilikte yasa takılanlarla ilgili düzenleme meclisten geçerek yasalaştı. Henüz düzenleme kamuoyu ile paylaşılmadan 1 Ocak’ta hizmet borçlanmasına asgari ücrete gelen zam oranında artış olacağını duyan mağdurlar sosyal güvenlik merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş. Borçlanma taleplerini gerçekleştirmişlerdi. Bu durum dahi SGK çalışanlarının iş yükünü 2-3 kat artırırken, emeklilik taleplerinin başlaması ile tüm sosyal güvenlik merkezleri önü mahşeri kalabalığa dönüşmüş, yaşanan yoğunlukla beraber hem vatandaşlar mağdur edilmiş hem de SGK emekçilerinin iş yükü katmerlenerek artmış, daha da artacağı görülmektedir” denildi.

“SÜREKLİ ÇIKAN VERGİ VE PRİM AFFI...”

Yoğunluğun mevcut personelle karşılanmasının imkansız olduğu aktarılan açıklamada, “Sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirmek için zaten gece gündüz demeden çalışan SGK emekçisi artık yeter! Diyor. SGK çalışanları açlık sınırındaki bir ücretle 85 milyon vatandaşa hizmet etmektedir. 2012 yılinda yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK çalışanının almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler sözde "eşit işe eşit ücret" adı altında kaldırılmıştır. Sendikamızın yaptığı anayasa mahkemesi başvurusu sonucu verilen iptal kararına rağmen, iktidar tarafindan gereği yapılmayarak hukuksuz bir sekilde ikramiyelerimiz gasp edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.