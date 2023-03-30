SGK emekçileri iş bıraktı: EYT pimi çekilmiş bir bomba

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:40

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 15:40

Artan iş yükü ve ikramiye haklarının elinden alınmasını protesto eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçileri İzmir genelinde iş bıraktı. SGK ilçe müdürlükleri ve il müdürlükleri önünde toplanan kamu emekçileri alkışlar ve ıslıklar ile kurumu protesto ederek, kaldırılan ikramiye haklarının ödenmesini ve ilave mesai ücretlerinde iyileştirme yapılmasına yönelik taleplerini bir kez daha dile getirdi.

"BAKAN KENDİSİNE AYLIK BAĞLASIN"

“İkramiye hakkımız söke söke alırız”, “Genel grev, genel direniş” sloganları atan ve taşıdıkları pankartlar ile eylem yapan SGK emekçileri adına konuşan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mustafa Güven beş ayrı talepleri olduğunu hatırlatarak “SGK çalışanın ikramiye hakkı, 3600 ek gösterge talebi, ek zam talebi unutuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarla EYT’liye yasal olarak imkansız olan sözleri en naif ifadeyle kamu zararı yaratmaktadır. SGK çalışanının sırtından verilen sözlerin muhatabı kendisidir. Buyursun 1 Nisan’da kendisi aylık bağlasın. Kimse vatandaşı alt yapısı oluşturulmadan, yeterli personel alınmadan yapılan EYT yasası nedeniyle teknik ve bilimsel olarak 1 Nisan’da, hatta aylarca aylık bağlamanın yetişmeyeceği konusunda uyarmamaktadır” diye konuştu.

“BAKAN BİR AN ÖNCE İSTİFA ETMELİDİR”

“SGK ile ilgili her yapılan açıklama ilçe müdürlüklerinde kuyruğa, gereksiz sorulara yol açmaktadır” diye devam eden Güven, “EYT pimi çekilmiş bir bomba gibi SGK emekçisinin omzuna yüklenmiştir. SGK çalışanı ile vatandaşı karşı karşıya getiren açıklamalar ve yarattığı kamu zararı nedeniyle bakan bir an önce istifa etmelidir. Aşırı iş yükü sağlığımızı bozuyor, performans baskısı birçok yerde mobbinge dönüşüyor. Sağlıklı ve vatandaşı ya da kurumu zarara uğratmadan aylık bağlamak zaman ve yeterli personel gerektiriyor. Ancak SGK emekçisinden yine fedakarlık isteniyor. Ancak haklarımız için verilen sözler de tutulmuyor. SGK yaklaşık 30 bin personel ile doğumdan ölüme 80 milyona hizmet vermektedir. Mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir. SGK çalışanları olarak vatandaşa daha iyi hizmet vermek ve insanca ücret insanca çalışma koşulları için TBMM’yi göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

SGK çalışanları eylemlerine alkışlar ve ıslıklar ile son verdi.