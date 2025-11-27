SGK'nin 1 milyon 865 bin liraya sattığı hastane binası 7 ay sonra 13 milyon 500 bin liraya ilana koyuldu

Elazığ’ın Maden ilçesindeki eski SSK Hastanesi binası 26 Mart 2025'te satışa çıkarılmış, 25 Nisan'da da 1 milyon 865 bin liraya satılmıştı. Hastanenin bir emlak sitesinde 13 milyon 500 bin liraya bir kez daha satışa çıkarıldığı dikkati çekti.

CHP Elazığ İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören konuya ilişkin şunları söyledi:

"1 milyon 850 bin liraya satılan hastane şu anda alan firma tarafından 13,5 milyon liraya satışa sunulmuş. Ben Belediye Başkanına seslenmek istiyorum. Daha önce '1 milyon 800 bin lira verirsek tekrar bize verecekler' dediğiniz hastane 13,5 milyon liraya satılıyor. Size sesleniyorum. Maden’de 'Bağ Bozumu Festivali'ne 1 milyon lira vereceğinize gidip o hastaneyi alsaydınız. Burada PTT Binası, Ziraat Bankası yapılabilirdi. Ama siz gidip Bağ Bozumu Festivali yaptınız. Kasım ayında bağ bozumu diyorsunuz. Bağ bozumu eylülde yapılır. Bu festivalin amacı da rant elde etmektir.

"BU MADEN’İ AŞAMA AŞAMA BİTİRME POLİTİKASIDIR"

Bu hastane 1965’te yapıldı. Ancak bundan 4-5 ay önce sistem üzerinden bu hastane binası 1,8 milyon liraya birilerine satıldı. Bu hastaneyi 1 milyon 800 bin liraya birilerine satıp peşkeş çektiler. PTT binası buraya yerleştirilebilirdi. Emniyet binası ağır hasarlı, buraya yerleştirilebilirdi. Ziraat Bankası binasını biz biliyoruz. Ziraat Bankası da taşınacak ve buraya bir daha Ziraat Bankası yapılamayacak, PTT gibi. Buraya Maden demeyelim, Gazze diyelim. Maden diye bir şey kalmamış. Hafriyatlar olduğu gibi yerinde. Bu Maden’i aşama aşama bitirme politikasıdır. Bunların farkındayız."

"MADEN HALKI HER ZAMANKİ GİBİ YİNE MAĞDUR EDİLDİ"

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan da "Hafızamızda yer edinen bu tarihi binamız kamu binası olarak Maden halkının yararına kullanılmalıydı. Maden halkı her zamanki gibi yine mağdur edildi" dedi.