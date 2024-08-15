SGK ve İş-Kur’dan memurlara zorunlu görevlendirme: Memurlara sürgün tehdidi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:38

Güncelleme: 15.08.2024 - 17:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla 17 Ağustos saat 15.30’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür ve Merkezi’nde “Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları “Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Programı ” tanıtım ve istihdam Fuarı” düzenlenecek.

Hafta sonu düzenlenecek etkinliğe Muğla ile çevre il ve ilçelerde SGK ve İş-Kur’a bağlı olarak çalışan yüzlerce memurun katılımının zorunlu tutulduğu öğrenildi. Bu il ve ilçelerden bazılarının alana 150 ile 200 kilometre arası uzaklıkta olması dikkat çekti.

Öte yandan Muğla’da SGK personellerinin katılımını zorunlu tutan kişinin AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı’na aday gösterdiği eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un kız kardeşi olan Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Zahide Altınok olduğu öğrenildi. Daha önce Ankara’da İl Müdür Yardımcılığı görevi yapan Zahide Altınok, bir yıldır Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü görevini yürütüyor.

"MEMURUN PASPAS OLARAK KULLANILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Büro-İş Sendikası, olaya “Memurun paspas olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz” diyerek tepki gösterdi. “Tasarruf tedbirlerine” gönderme yapılan açıklamada, “Personele yolluk, harcırah, mesai verilip verilemeyeceği belirtilmeden tasarruf tedbirleri kapsamında personelin mesaileri kesilirken, servisleri kaldırılırken, memurdan kesilerek finanse edilen bu toplantıların düzenlenmesini kabul etmiyoruz. Sormadan da edemiyoruz. Bu ne perhiz bu ne lahana.?” ifadeleri yer aldı.

"TASARRUF TEDBİRLERİNİN İÇİNDEN GEÇMEKTİR"

Açıklamada, memurların hafta sonu dinlenmek zorunda olduğu vurgulanırken “Memurların sürgün tehdidi ile toplantıya kalabalık sağlamak amaçlı kurum araçları ile bir saatlik toplantı için yüzlerce kilometre getirilip götürülerek masraf edilmesi hem personele zulümdür hem de tasarruf tedbirlerinin içinden geçmektir” denildi.