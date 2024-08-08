SGK’dan Efeler’e bir icra takibi daha

Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:33

Güncelleme: 08.08.2024 - 17:33

SGK, Aydın'ın Efeler Belediyesi’nin ve belediyeye ait şirketlerin geçmiş dönemde ödenmeyen toplam 308 milyon TL borcun 86 milyon liralık kısmı için geçen hafta başlattığı icra takibine bir yenisini daha ekledi. Belediyeden 15 günlük yasal süre içinde 23 milyon liralık ödemenin yapılmasını talep eden SGK, belediyeye 60 milyon liralık yeni bir ödeme emri göndererek 15 günlük yasal süre içinde 18 milyon liralık bir ödemenin daha gerçekleştirilmesi istedi. Buna göre; Efeler Belediyesi 308 milyon TL SGK borcunun toplamda 41 milyon TL’sini verilen yasal sürede ödemek ve kalan borçlar için de taşınmaz teminatı vermek zorunda.

HACİZ İŞLEMİ BAŞLAYABİLİR

Borçları yapılandırmak ve ödemek için gerekli adımları hızla attıklarına değinen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 15 günlük yasal süre içinde borcun ödenmemesi durumda menkul ve gayrimenkul mallarına haciz işlemlerinin başlatılacağını belirterek, “SGK’nın bazı belediyelere yönelik bu uygulamaları, yerel yönetimlerin kamu hizmetlerini sürdürebilmesi açısından zorluklar oluşturmaktadır. Efeler Belediyesi olarak, bu zorlukların aşılabilmesi için daha esnek ve adil bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Efeler Belediyesi, değerli Efeler halkının güveni ve desteğiyle güçlüdür. Tüm engellemelere rağmen Efeler Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı ve en doğru şekilde yerine getirmek için kesintisiz devam edecektir” dedi.