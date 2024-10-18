Kemal Memişoğlu'na 'Yenidoğan Çetesi' tepkisi: 'AK Partili bir bakan, Sağlık Bakanı istifa etsin'
Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan Çetesi' skandalının ardından birçok siyasetçi ve yurttaş Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırdı. Sosyal medyadan paylaşım yapan siyasetçiler, "Ülkemizdeki bu sağlık sisteminin sorumlusu kim? Mevcut iktidar! AK Partili bir bakan; Sağlık Bakanı istifa etsin" mesajı paylaştı.
Türkiye'de, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' skandalı büyük tepki çekti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasına ilişkin bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını ve bu şüphelilerle ilgili yargılama sürecinin devam ettiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, "Yanlış uygulamalarla mücadeleye devam edeceğiz. Canice ve kabul edilemez. Devlet olarak peşinde olduk. Her türlü cezayı ve önlemi almaktayız. Bunu dezonferme edip yanlış algı oluşturmak isteyenler de bilmeyebilir. Mayıs 2023'te yapılan ihbarla başlayan süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan ve çeşitli dinlemeler ve ispatıyla birlikte suçlular veya suç isnat edilenler tutuklandı. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Skandalın ardından sosyal medyada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki yağdı. Birçok isim Memişoğlu'nu istifaya davet etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Bir baba olarak öfkemi nasıl ifade edebilirim bilmiyorum" diyerek, "Peki, dünyanın en masum ve en savunmasız varlıkları olan bebeklerin para için öldürülebildiği bu düzeni mümkün kılan ve doğru düzgün denetim yapılmayan, ülkemizdeki bu sağlık sisteminin sorumlusu kim? Mevcut iktidar! Bu ülkede daha ne olacak ki, AK Partili bir bakan; Sağlık Bakanı istifa etsin!" sözleri ile Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.
Bir baba olarak öfkemi nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Bu cani bebek katili çetenin en ağır cezayı almasını istiyorum.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 18, 2024
Peki, dünyanın en masum ve en savunmasız varlıkları olan bebeklerin para için öldürülebildiği bu düzeni mümkün kılan ve doğru düzgün denetim yapılmayan,…
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "12 bebeğimizin hastanelerde öldürülmesinin siyasi sorumluluğu Sağlık Bakanına aittir" diyerek şu görseli paylaştı:
12 bebeğimizin hastanelerde öldürülmesinin siyasi sorumluluğu Sağlık Bakanına aittir.— Ümit Özdağ (@umitozdag) October 18, 2024
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu derhal istifa etmelidir. #sağlıkbakanıistifa pic.twitter.com/ZyaAylmfbb
"SEN ÖNCE HESAP VER"
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Yenidoğan vurgunu sırasında İstanbul İl Sağlık müdürü olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şu an Sağlık Bakanı. Ve Bakan efendi! Yeni Doğan kansız çetesinin sürekli gündemde tutulmasını eleştiriyor. @drmemisoglu sen önce hesap ver,Bu cinayetleri görmedin duymadın mı? İstifa edin" şeklinde konuştu.
Yenidoğan vurgunu sırasında İstanbul İl Sağlık müdürü olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şu an Sağlık Bakanı.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) October 18, 2024
Ve Bakan efendi!
Yeni Doğan kansız çetesinin sürekli gündemde tutulmasını eleştiriyor.@drmemisoglu sen önce hesap ver,Bu cinayetleri görmedin duymadın mı?
İstifa edin.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap şu ifadeleri paylaştı:
"İstanbul Sağlık Müdürlüğü zamanında gereken incelemeleri, soruşturmaları yapmayan/yaptırmayan kişi Kemal Memişoğlu şimdi bakan... Ne günlere kaldık. Derhal istifa etmeli..."
İstanbul Sağlık Müdürlüğü zamanında gereken incelemeleri, soruşturmaları yapmayan/yaptırmayan kişi Kemal Memişoğlu şimdi bakan...— Dr. Ali Fazıl Kasap (@fazilkasap) October 18, 2024
Ne günlere kaldık.
Derhal istifa etmeli...
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