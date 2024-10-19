'Yenidoğan çetesi'ndeki hemşirelerden itiraflar: 'Fırat Sarı'nın talimatıyla epikriz raporları ile oynadım'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:50

Güncelleme: 19.10.2024 - 09:51

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan haksız kazanç sağlayan ve en az 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı.

Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Sema U. "Bağcılar TRG Hospitalist Hastanesi’nde yoğun bakım bölümü sorumlu hemşiresi olarak çalışmaktaydım. Hastanenin o dönemki Müdürü Murat Mantuş’tu. Mantuş’un müdür olarak çalıştığı dönem içerisinde doktor Fırat Sarı ve ekibi hastanede bulunmaktaydı ancak resmi olarak hastanede sorumluluğu olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Çetenin lideri olduğu belirtilen Sarı'nın hastanede olduğu dönemde yaklaşık 2 hafta yoğun bakım servisinde görev yaptığını söyleyen Sema U. "Çalıştığım sürede hastaların taburcu olma süresinden çok fazla sürede hastanede yatış gösterildiği için bu durumdan rahatsız olarak kendim istifamı sundum. Bu dönem içerisinde Fırat Sarı bana yoğun bakım sorumlularına fazladan ücret vereceğini söyledi ve bana da bu teklifi iletti ancak ben kabul etmeyerek istifamı sundum" diye konuştu.

'ÖLÜYOR MU NE YAPIYORSA YAPSIN, CÜMLESİNİ GERGİNLİKLE SÖYLEDİM'

Kendisine telefon görüşmesinde bir hasta hakkında "Bu da bir 80, 82 oluyor sonra 98 oluyor artık ben bıraktım ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın ya" şeklinde kurduğu cümle sorulan şüpheli Çağla Durmuş ise "O andaki gerginlikte söyledim. Hastaya yapılması gereken her şeyi yaptık. Yapılacak ve yapılmayacak olan işlemlere doktorlar karar verir hemşireler uygulamasını yapar" dedi.

HEMŞİRE: 'DOKTOR YERİNE EPİKRİZ YAZDIM, İLACIN USULSÜZ OLARAK SATIŞINI YAPTIK'

Şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtti.

Yenidoğan bebeklerin para kazanmak amacıyla sağlıkları tehlikeye atılarak başka hastanelere sevk edildiğini anlatan Taşcı, Fırat Sarı'nın talimatıyla doktor Şeyhmus Çelik'in yerine rapor hazırladığını ifade etti.

Usulsüz ilaç satışı da yaptıklarını itiraf eden Taşçı şunları söyledi:

"Fırat Sarı isimli kişiyi Reyap Hastanesi’nde çalıştığım dönemden tanırım. Hastanenin çocuk doktorudur. Beni usulsüz işlerin içine sokan kişi Fırat Sarı’dır. Kendisi hastanede doktor bulundurması gerekirken doktor yerine beni bırakıyor. Gıyasettin Mert Özdemir isimli şahısla birkaç kez telefonda ve yüz yüze konuşmak zorunda kaldım. Bu kişiyi CİMER’e şikayet ettim. Şikayet etme sebebim bebek tüccarlığı yapmasından dolayı. Bu kişi 112 Acil’de ambulans şoförü olarak çalışır. Birçok özel hastane ile iş yapar. Genelde hastanelerde başhekimlerle, hastanede müdürleri ile anlaşarak hastanelere dışarıdan yenidoğan bebeklerin gelip yatışını yaptırıyor ve bundan kâr elde ediyor. Bu işlemlerde hastanenin bu yeni doğan bebekler için uygun olup olmadığına bakmadan sadece para kazanmak için bebeklerin canını tehlikeye atarak hastanelere sevkini yapıyor.

Ben Birinci Hastanesi’nde çalıştığım dönemlerde Şeyhmus Çelik isimli doktorun yerine epikriz yazdım. Düzenlemeler yaptım. Bu işlemleri yaptığımdan Şeyhmus Çelik isimli doktorun ve Fırat Sarı’nın haberi vardır. Bu raporları yazmamı bana Fırat Sarı söyledi. Geceleri nöbetçi hekim olması gerekirken bulunmuyor. Bu sorumluluğu da benim gibi hemşirelere yıkıyorlar. Hasan Basri ile birlikte Curusorf isimli ilacın usulsüz olarak satışını yaparak gelir elde ettik. Ben yaptığım tüm işlemlerden ötürü pişmanım. Bu sebeple etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum."

'RAPORLARI BEN VE DİĞER ÇALIŞANLAR DEĞİŞTİRDİK'

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen hemşire Hasan Basri Gök, "Yoğun bakıma gelen hasta bebeklerin basamak dereceleri ile oynanarak ve SGK’ya kesilen fazla faturadan usulsüz gelir elde etmişlerdir. Fırat Sarı kan gazı parametrelerini excel üzerinde yazdığı program ile değiştirerek istediği şekilde yazdırıp SGK’ya fatura ediyordu. Epikriz raporlarının Fırat Sarı’nın talimatları doğrultusunda ben ve diğer çalışanlar tarafından değiştirilerek tekrar düzenlendiği doğrudur. Ben yapmış olduğum tüm usulsüzlükler sebebiyle pişmanım” dedi.

'BEBEK GÜNDEN GÜNE MORARMAYA BAŞLADI, AĞIR NARKOTİK İLAÇLAR İLE UYUTULDU'

Bir bebeğin ölümü ile ilgili bildiklerini anlatan Gök, şunları söyledi:

"Bir bebek hastaneye geldi. Geldiğinde durumu kötü değildi fakat yatışının 2 ya da 3. gününde durumu kötüleşmeye, kalp anomalisi sıkıntısı yaşamaya başladı. Fırat Sarı, bebeği kalp ameliyatı ile ilgili herhangi bir tedavi yapılamayacak, olumsuz koşullardaki Birinci International Hastanesi'ne sevk ettiği için bebeğe hastanede herhangi bir ameliyat işlemi uygulanamadı. Hastanede bebekten sorumlu kişi Hakan Doğukan Taşcı’ydı.

Hatta bebeğin ailesi ile görüşen Doğukan, kendisini doktor olarak tanıtmış ve bebeğe doktor sıfatı ile müdahale ediyordu. Bebeğe uygulanabilecek tek ilaç bir kalp ilacıydı. Hakan Doğukan bu ilacı veriyordu. Bir ara ilacı kesti. Ağır narkotik ilaç ile bebeği uyuttu. Sonrasında bebek müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladı ama Hakan Doğukan Taşcı verdiği ilaçlar ile bebeği yaklaşık olarak 1.5 ay kadar tuttu."

BEBEK İÇİN 'GEBERT ONU’ DİYEN ŞÜPHELİ: 'STRES ALTINDA SÖYLEDİM'

Hasan Basri Gök, Hakan Doğukan Taşcı ile arasında geçen "Gebert onu" içerikli konuşma hakkında ise, "Ben bebeğin kötü durumda olduğunu bildiğim için Hakan Doğukan’a bebeğin fazla yaşamayacağını, sürekli bebeğe ilaç vererek zorla yaşatmasının bir anlam ifade etmeyeceğini, bebeğin bu hastane koşullarında vefat edeceğini söylemiştim. Kurduğum cümleler için çok pişmanım fakat kurduğum bu cümleler hastane ortamında stres altında kurduğum cümlelerdir. Kasti olarak bir cümle kurmadım" dedi.

Hasan Basri Gök ifadesinin devamında sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Fırat Sarı’nın talimatları ile epikriz raporları ile oynadım, hasta basamakları ile oynadım. Bunları değiştirerek usulsüzlük yaptım. Fakat bunlar haricinde herhangi bir bebeğin vefat etmesinde ihmal ya da kasti bir durum içerisinde kesinlikle olmadım. Hakan Doğukan Taşcı isimli şahıs ile birlikte Fırat Sarı’nın talimatları doğrultusunda hastaneden ilaç çıkartarak sattık ve bunun parasını da Fırat Sarı’ya verdik. Ben 2024 Ocak ayında artık bu usulsüzlüklere dayanamayarak bu şahsın yanından ayrıldım ve bütün bağlantımı kestim."