SGK'nın yeni başkanı Kürşad Arat kimdir?
SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanan Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. Görevden alınan Ceylan'ın yerine Kürşad Arat getirildi. SGK'nın yeni başkanı Kürşad Arat kimdir?
SGK'nın yeni başkanı Kürşad Arat 1971 yılında Balıkesir'de doğdu. 1993 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında University of San Francisco’dan İşletme-Finans dalında yüksek lisans yaptı.
1997 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda çalışmaya başladı. Piyasalar, İletişim ve Dış İlişkiler, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüklerinde ve Merkez Bankası Frankfurt Temsilciliğinde uzman yardımcısı, uzman, Müdür Yardımcısı ve kıdemli temsilcilik memuru kadrolarında 18 yıl boyunca çalıştı. Bu dönem boyunca, G-20, IMF, BIS, OECD, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, toplantılarında Bankayı temsil etmiş, 2012 yılında TBMM Dilekçe Komisyonu “Dövize Endeksli Konut Kredisi Mağdurları” komisyonunda görev almıştır. 2013-2015 yılları arasında hükümetler arası programın yürütülmesinde KKTC teknik heyetinde teknik heyet üyesi olarak ve programın 4. gözden geçirmesinde mali sektör başkanı olarak görev yapmıştı. Merkez Bankasındaki görevi sırasında; Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu altında kurulan Türk-Rus Bankacılık ve Finans Alanında İşbirliği Çalışma Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olarak çalıştı. Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan ile imzalanan para takası anlaşmaları ve yerel paralar ile ticaret çalışma gruplarında görev aldı. Aralık 2015-Ağustos 2016 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak çalıştı. 2006 yılından itibaren ise ODTÜ İşletme Bölümünde, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders veriyor.
06.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Bakanlık temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.
10 Ağustos 2022 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan'ın yerine getirildi.
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