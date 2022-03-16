Shoexpo ayakkabı sektörünü 48. kez İzmir'de buluşturdu

16 Mart 2022 Çarşamba, 14:52

Düzenledikleri fuarlarla kent ekonomisi ve ülke ihracatına katkı sağladıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Fuarlarla hem sanayicimizi, üreticimizi desteklemeye hem de İzmir’e daha fazla ziyaretçi çekerek kent ekonomisini büyütmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl farklı sektörlerden, dünyanın dört bir yanında alıcılarla, sanayicimizi, üreticimizi buluşturduk. 2021 yılında, Fuar İzmir’de toplamda 34 sektörü ağırladık. 2022 yılında hedefimizi büyüttük ve İZFAŞ’ın girişimleriyle 14 yeni fuarla, fuar sayımızı 31’e çıkarttık. Lojistik, inşaat, imalat, teknoloji, botanik gibi yeni sektörleri portföyümüze ekleyerek İzmir’in ve Türkiye’nin dört bir yanındaki sanayicimizin, üreticimizin, yani hepimizin ekmeğini büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Soyer Türkiye’nin ayakkabı sektöründe dünyanın yedinci büyük üreticisi olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Fakat ihracat rakamlarında ilk 20’nin dışındayız. SHOEXPO sektörümüze, dünyadaki tasarım trendlerini takip edebileceği, katma değeri yüksek ürünlere yönelebileceği yepyeni bir ufuk açıyor. Türkiye’de büyük çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğu, fuar deneyimi olmayan, ihracatla tanışmamış ayakkabı ve deri sektörü üreticilerimize yepyeni bir kapı aralıyoruz. Türkiye’de bir ilk olan projemizle 40 işletmenin SHOEXPO’ya ücretsiz katılımını sağlıyor ve uluslararası alıcılarla buluşturuyoruz. İhracat süreci ile ilgili bilgi paylaşımı ve desteği için kısa bir eğitim programı da uyguluyoruz. Türkiye’nin sektörde ikinci büyük şehri İzmir’de, hem küçük üreticimizi ihracatla buluşturuyor, hem de bu sayede ihracat rakamlarımızı büyütüyoruz.”

“İZMİR FUARLAR ŞEHRİDİR”

Türkiye’nin ilk ve en köklü fuarlarının temellerinin İzmir'de atıldığını söyleyen Soyer, “Bu yıl düzenleyeceğimiz 31 fuarın her biri şehrimizin ekonomisine ciddi bir canlılık getirecek ve toplamda yüz binlerce ziyaretçiyi İzmir’e taşıyacak. İzmir’de kapsamlı bir fuar olduğunda, şehir merkezindeki, kıyı ilçelerimizdeki ve hatta Manisa’daki oteller doluyor. Şehrin pek çok sektörü, taksiciler, restoranlar ve çarşı esnafımız fuarlar sayesinde ekmeğini büyütüyor. İzmir ve dünya arasındaki bağlar güçleniyor, Türkiye’nin dış ticaret hacmi büyüyor. Fuarlarımızı artırmaya devam edeceğiz ve tüm dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Çünkü İzmir, bir fuarlar şehridir” ifadelerini kullandı.

KİMLER KATILDI?

Ayakkabı sektörünün en önemli fuarlarından Shoexpo'nun açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Kıbrıs Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Durmaz, sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı.

