Show TV eski ana haber sunucusu Dilara Gönder: Her şey çok güzel olacak

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:21

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:05

Show Ana Haber sunucusu Dilara Gönder Show TV'deki görevinden "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim" diyerek istifa ettiğini duyurmuştu.

Gönder'in istifasını duyurmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı destek paylaşımında bulundu.

Gönder yeni bir paylaşım daha yaparak, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Gündemi meşgul etmek istemiyorum, zor zamanlardan geçiyoruz. Çok acılıyız.. Bir gün, her şey çok güzel olacak, inanıyorum" dedi.

Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Gündemi meşgul etmek istemiyorum, zor zamanlardan geçiyoruz. Çok acılıyız.. Bir gün, her şey çok güzel olacak, inanıyorum. ?? — Dilara Gönder (@dilaragonder) February 9, 2023

Gönder'in istifasının ardından Show TV, Ana Haber bültenini yayının diğer sunucusu Pınar Erbaş sundu.

NE OLMUŞTU?

Dilara Gönder'in, Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk olarak aldığı canlı yayındaki tepkisi sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuğu Ziyadin Çakır'ın yorumu üzerine “Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?" diyen Dilara Gönder, "Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler” ifadelerini kullandı.

Gönder'in bu sözlerinin ardından elindeki kağıtları da masaya fırlattı. Gönder, Çakır'ın “Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz” sözlerine “Valla balıklar bile denizin altında daha güvende. Büyük balık küçük balığı yer ama küçük balıklar bile bizim bu apartmanlarda yaşayan insanlardan daha güvenli” cevabını verdi.