Siber Güvenlik Başkanlığı'na 204 kişilik yeni kadro: Mühendis sayısı düştü, şoför sayısı arttı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı 8 Ocak 2025’te kuruldu.

Siber Güvenlik Kanunu teklifi ise TBMM Genel Kurulunda 12 Mart’ta kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yasa, Milli Güvenlik Kurulu benzeri bir "Siber Güvenlik Kurulu" oluşturulmasını öngörüyor. Ayrıca Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkilerini belirliyor.

Başkanlığın yetkileri, kurulmasının üzerinden henüz 1 sene geçmeden genişletildi, personel sayısı artırıldı.

25 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Başkanlık bünyesindeki kadro sayısı 135’ten 204’e yükseltildi.

“DİJİTAL DEVLET” VE “YAPAY ZEKA” BAŞLIKLARI EKLENDİ

Kararname ile Başkanlığın görev alanına “dijital devlet” ve “kamuda yapay zeka” başlıkları eklendi, teşkilat yapısı yeniden düzenlendi.

Kararnameye göre Başkanlık; siber güvenlik ve dijital devlet alanında mevzuat çalışmalarını yürütecek, ulusal strateji ve eylem planlarını hazırlayacak, uygulamaları koordine edecek.

“Dijital devlet kurumsal mimarisinin oluşturulması”, kamu kurumlarının bilişim ürün ve sistemlerine ilişkin idari, mali ve teknik standartların belirlenmesi de Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görevleri arasına alındı.

DİKKAT ÇEKEN KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Başkanlığın kadrosundaki değişiklikler de dikkat çekti. Mühendis sayısı 10’dan 6’ya düşürülürken, şoför sayısı 6’dan 15’e yükseltildi.

Kuruma 3 kişilik başkan yardımcısı kadrosu açılırken, genel müdür yardımcısı sayısı 2 kat artışla 3’ten 6’ya getirildi.

Ayrıca; daire başkanı sayısı da 6’dan 22’ye yükseltildi. Sekreter sayısı da 6’dan 15’e çıkartıldı.