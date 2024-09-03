Siber güvenlik riskini ortadan kaldıracak 8 öneri

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:49

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:49

Her büyüklükteki organizasyonun hassas bilgilerini ihlallerden, yetkisiz erişimden ve içeriden gelen tehditlerden koruması gerektiğini belirten Raevsky, organizasyon veri güvenliğinin nasıl geliştirilebileceğine dair ayrıntılı ama sade bir rehber sundu.

Raevsky’nin önerdiği 8 adım şunlar:

HASSAS VERİ ENVANTERİ OLUŞTURUN: Organizasyonunuzdaki tüm hassas verileri sınıflandırın ve kataloglayın. Gelişmiş araçlar kullanarak kritik bilgilerin gözden kaçmadığından emin olun. VERİLERİN HAREKETİNİ VE İŞLENMESİNİ İZLEYİN: Hassas verilerin depolanmasını ve işlenmesini düzenli olarak izleyin. Verilerin yaşam döngüsünü net bir şekilde görebileceğiniz çözümler uygulayın. ERİŞİM HAKLARINI GÖZDEN GEÇİRİN: Hassas verilere kimlerin erişimi olduğunu değerlendirin ve sadece yetkili personelin bu verilere erişim sağlayabildiğinden emin olun. VERİ TOPLAMA VE KONTROLÜNÜ GELİŞTİRİN: Veri toplama yöntemlerinizi organizasyonunuzun özel ihtiyaçlarına uygun hale getirin. Veri işleme süreçlerinde anormallikleri izleyebileceğiniz çözümler sağlayın. BAĞLAMSAL OLAY PROFİLLERİ OLUŞTURUN: Tüm güvenlik olaylarını tek bir birleşik sistemde saklayın ve takip edin. Potansiyel tehditler hakkında daha derin içgörüler elde etmek için kullanıcı davranışı analitiği araçlarını kullanın. GÜÇLÜ VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKALARI UYGULAYIN: Organizasyonunuzun ihtiyaçlarına uygun kapsamlı veri gizliliği politikaları oluşturun. Yetkisiz veri paylaşımını önlemek için iletişim kanallarını engelleyen çözümler uygulayın. VERİLERİ SINIFLANDIRIN VE SAKLAYIN: Envanterinize dayanarak farklı veri türlerini kategorilere ayırın ve uygun saklama sürelerini tanımlayın. Bu, yasal gerekliliklerle uyumluluğu sağlar ve genel veri güvenliğini artırır. OLAY MÜDAHALE PLANI TANIMLAYIN: Olay müdahale planınızı tanımlayın. Çalışan davranış sapmaları veya veri ihlali durumunda ne yapılacağını bilin ve olay müdahale sürecinizi basitleştiren araçları kullanın.

Raevsky, bu sekiz adımı etkili bir şekilde uygulamak için gelişmiş çözümlerden yararlanmanın önemini vurguladı. Zecurion’un sağladığı Yeni Nesil Veri Kaybını Önleme (DLP) çözümleri, Veri Merkezli Denetim ve Koruma (DCAP) ve Kullanıcı Davranış Analitiği (UBA) gibi özellikler sayesinde kuruluşların riskleri azaltmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Raevsky, "Kuruluşlar, güçlü bir siber güvenlik duruşunun görünürlük, kontrol ve sürekli iyileştirme üzerine inşa edildiğine inanmalıdır. Bu adımları izleyerek ve doğru araçlardan yararlanarak, sadece güvenliklerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda dijital geleceğin getirebileceği her türlü zorluğa hazırlıklı olduklarını da kanıtlarlar" dedi.