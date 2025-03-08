‘Siber güvenlik yasası’ teklifinden bazı tartışmalı maddeler çıkarıldı: İktidardan geri adım

Yayınlanma: 08.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 08:16

İfade özgürlüğüne yönelik tehlikeler içermesi nedeniyle muhalefetin eleştirilerine neden olan “siber güvenlik yasası” teklifinin görüşmeleri, Meclis Genel Kurulu’nda sürüyor.

22 maddelik teklifin 13 maddesi Genel Kurul’da kabul edilirken geri kalan 8 maddenin görüşmelerine ise haftaya salı devam edilecek. Görüşülen maddelerden “hâkim kararı olmadan arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisinin siber güvenlik başkanına verilmesini” içeren 8. madde tekliften çıkarıldı. İktidar, söz konusu maddeye ilişkin geri adım atsa da teklifte yer alan sıkıntılı maddeler tartışma yaratmaya devam ediyor.

CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, “İfade özgürlüğümüzün, kişisel verilerimizin korunması noktasında bir güvence yok. O yüzden bir bağımsız denetim mekanizmasına hala ihtiyaç var” dedi. 26. maddenin de henüz değişmediğine ve görüşüleceğine işaret eden Çakırözer, “O madde veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi gösteren haberlerle alakalı. Hatırlarsanız sansür yasasında da aynı maddeyi koymuşlardı. O duruyor. O değişmezse gazeteciler açısından büyük sıkıntı” ifadelerini kullandı.