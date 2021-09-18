Sıcaklık 35 dereceyi buldu, yurttaşlar eylül ayında denize koştu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla yurttaşlar plajlara akın etti.
Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Bodrum’da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı.
Sıcakları hisseden yurttaşlar Eylül ayına aldırış etmeden sahillere koştu.
SICAKLIK YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre sıcak havanın salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.
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