Turizm kenti Bodrum’da sıcaklık artışlarına ilişkin çarpıcı çevre raporu açıklandı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Türkiye’nin doğasıyla ünlü turizm kentlerinden Bodrum’a ilişkin çarpıcı verilerin yer aldığı bir sıcaklık raporu açıklandı. Toprakbilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı tarafından hazırlanan raporda, kentin 1970 - 2020 arası sıcaklık değerleri incelendi. Buna göre şehirde yıllık ortalama sıcaklık 1.6 derece artarken, bu artış yaz aylarında 2.2 - 2.7 dereceyi buldu. Raporla Bodrum’un “ısı adası”na dönüştüğü ortaya çıktı. Raporda, “Beton çölüne dönüştürülmüş, denizi kirletilmiş, suyu olmayan, doğal yapısı bozulmuş, havası egzoz gazları ile kirli bir ortama tatilciler gelmezler. Yerleşmiş insanlar da terk ederler” uyarısında bulunuldu.

NÜFUS PATLAYACAK

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji ABD emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, “Bir ısı adası olarak Bodrum yerleşimi, Bodrum Havaalanı ve yarımadanın çevresindeki deniz fenerlerinde ölçülen sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması” adlı bir rapora imza attı. Raporda Bodrum’daki yerleşim yerlerinin 1980’lerden beri oteller ve turizm tesisleri ile genişlediği ve betonlaştığı belirtilerek “Yarımada’da toplam nüfus 1980 yılında 32 bin 517 kişi olup, 2010 yılında 124 bin 820 kişiye, 2020 yılında ise 181 bin 541 kişiye yükselmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Çevre Düzeni 2016 Planı’nda” yarımadada 2025 yılında yaz nüfusunun 490 bin 907 kişiye ulaşacağı belirtilmiş. Aynı planda yarımadaya yaz nüfusu olarak 601 bin 950 kişinin yerleştirilmesi (tatilciler ile birlikte) hedeflenmiş. Bu plana göre Bodrum ilçesi merkez nüfusu da 2010 yılında 33 bin 258 kişi iken, 2025’te 130 bin 886 kişiye ulaşacak. Bu kadar nüfusun yerleşmesi ve turizm tesisinde konaklatılması için yapılaşma Bodrum’un bir ‘Beton Çölüne’ dönüştürülmesi anlamına gelmekte” ifadeleri kullanıldı.

‘İKLİM KRİZİ DE ETKİLİ’

Bodrum çevresindeki deniz fenerlerinde 2016 yılından itibaren düzenli meteorolojik ölçmeler yapıldığına dikkat çekilen raporda, “Buralarda ölçülen ortalama ve ortalama yüksek sıcaklık değerleri karşılaştırıldığında, Bodrum ile Hava alanının tipik birer ‘Isı adası’ oluşturduğu sonucuna varılmakta” denildi. Raporun sonuç bölümünde ise özetle şu sözler kaydedildi:

“Küresel iklim değişikliğinin Bodrum ve çevresinde de etkili olduğu şüphesiz. Deniz üzerinde, Bodrum kentinde ve havaalanında ölçülen sıcaklıklar arasındaki fark, betonlaşmanın etkisi olarak değerlendirilmeli. Bodrum’da ölçülen hava nemi oranları da ısınma/kuraklaşma sürecini ortaya koymakta. Yeşil alanların, sulak alanların, ormanların beton çölüne dönüştürülmesi kesinlikle önlenmeli.”