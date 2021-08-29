Tüm dünyada sıcaklık arttı
Amerikan Meteoroloji Derneği 2020 İklim Değişikliği raporunu açıkladı.
Rapora göre, sera gazlarından biri olan karbondioksit miktarının milyonda 412,5 birime yükseldiği belirtilerek, bunun 2019 yılındakinden 2,5 birim daha yüksek ve 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviye olduğu ifade edildi.
Söz konusu kayıtlara 800 bin yıl önce oluşan buzulların incelenmesiyle ulaşıldı.
Raporda, 2020 yılında tüm dünyada sıcaklıkların da ortalamanın üzerinde seyretmesinin çevresel değişikliklere yol açtığına işaret edildi. Dünyadaki buzullar 33 yıldır kütle kaybederken dağ ve kutuplardaki don bölgelerinde sıcaklık rekor seviyeye ulaştı.
Atmosfer ve iklim değişiklikleri dünyanın farklı bölgelerinde aşırı yağış ve kuraklığa neden olurken, kuraklık bölgelerinde yangın için ideal ortam oluştu.
Öte yandan raporda, Türkiye’de ortalama sıcaklıkların 1,4 santigrat derece üzerinde geçen 2020’nin, ülkede kayıtlara geçen en sıcak üçüncü yıl olduğu bilgisi yer aldı.
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