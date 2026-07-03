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Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, asfalt eridi!

Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, asfalt eridi!

3.07.2026 11:10:00
Güncellenme:
İHA
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Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, asfalt eridi!

Adıyaman'da hava sıcaklıkları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı noktalarda asfaltın erimesine neden oldu.
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Adıyaman'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle birlikte Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat Beldesi yakınlarında yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta asfalt eridi.

Aşırı sıcak nedeniyle yol yüzeyindeki zift tabakası belirgin hale gelirken, araçların geçişiyle yolda lastik izleri oluştu.

ARABALAR VE YAYALAR GEÇMEKTE ZORLANDI

Yumuşayan asfalt, yaya geçişlerini de zorlaştırdı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bazı yurttaşların ayakkabılarına zift yapışırken, sürücüler de araçlarını kontrollü şekilde kullanmak zorunda kaldı.

Yurttaşlar ise, "Adıyaman’da havalar aşırı sıcak. Sıcaktan dolayı asfalt eridi. Bu yüzden karşıdan karşıya geçerken asfalt ayağımıza yapışıyor" ifadelerini kullandı.

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