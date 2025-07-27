Sıcaktan bunalan İstanbullular'a yağmur müjdesi: Gök gürültülü sağanak yolda

Uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla boğuşan İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen haber geldi. Yapılan son tahminlere göre, kentte 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkacağını duyurdu. Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcaklıkların 31–34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Özellikle nem oranlarının %94’e kadar ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak.

YAĞMURUN BEKLENDİĞİ GÜNLER: ÇARŞAMBA VE CUMA

Tahminlere göre İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 32 derece, Cuma günü ise 31 derece seviyelerinde olacak.

Yetkililer, ani yağışlar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.