Şiddet faili serbest bırakıldıktan iki gün sonra kadının babasını öldürdü, AYM ‘yaşam hakkı ihlali’ yok dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) ağır şiddet uyguladığı eşinin babasını öldüren sanık ile ilgili olarak yaşam hakkının ihlali konusundaki başvuruyu reddetti.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)’in açıklamasına göre, 2021 yılında eski eşi tarafından ağır şiddete maruz bırakılan ve ölümle tehdit edilen bir kadının başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Kadının avukatı Banu Çukadar Yılmaz, devletin açık risk karşısında yeterli koruma sağlamadığını ve yaşam hakkının ihlal edildiğini savundu.

FAİL SERBEST BIRAKILDI, İKİ GÜN SONRA CİNAYET İŞLENDİ

Dosyada, failin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmadığı ve yalnızca iki gün sonra kadının babasını öldürdüğü belirtildi. Savcılığın, serbest bırakılması halinde daha fazla zarar verebileceğine dair uyarısına rağmen tutuklama talebinin reddedildiği aktarıldı.

Anayasa Mahkemesi ise oybirliğiyle verdiği kararda, riskin yalnızca başvurucu kadına yönelik olduğunu, baba açısından öngörülebilir bir tehlike bulunmadığını belirterek yaşam hakkı ihlali olmadığına hükmetti.

AYM: “RİSK YALNIZCA BAŞVURUCUYA YÖNELİKTİ”

Anayasa Mahkemesi ise oybirliğiyle verdiği kararda, riskin yalnızca başvurucu kadına yönelik olduğunu, baba açısından öngörülebilir bir tehlike bulunmadığını belirterek yaşam hakkı ihlali olmadığına hükmetti.

“BU KARAR KABUL EDİLEMEZ”

EŞİK, dosyada “çok yüksek risk” tespiti, ciddi şiddet geçmişi ve yetersiz koruma tedbirlerinin bulunduğunu vurgulayarak kararı eleştirdi. Açıklamada, “Oysa şiddetle mücadele bilinci, aynen 6284/5-1-d hükmünde belirtildiği gibi ‘şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve … çocuklarına yaklaşmaması’ gibi önleyici tedbirleri almayı gerektirir ve devletler yurttaşlarının cangüvenliğini korumayı ‘işyükü’ olarak göremezler” denildi.

AİHM’E TAŞINACAK

Platform, kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu belirterek, dosyanın AİHM’e taşınacağını belirtti.