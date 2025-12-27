Şiddet gören kadının bilgilerinin ifşa olduğu iddia edildi: Sıfırdan hayat

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan’ı görüntülü arayıp çocukları Y.C.A. (7) ve B.A’nın (3) boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan hakkında geçen hafta görülen duruşmada önce tahliye kararı verildi, ardından yapılan itiraz sonucu tekrardan tutuklandı. Eşinden şiddet gördüğünü belirten ve bundan dolayı yakın koruma talep eden Fatma Alpaslan’ın adresinin mahkemede ifşa olduğu iddia edildi. Alpaslan yetkililerden şikayetçi olurken, gelişmeleri Cumhuriyet’e anlattı.

‘MAHKEMEDE OLDU’

Alpaslan, “İzmir’de mahkeme görülecekti, yakın koruma talep ettim. Yakın korumayı vermemek için mahkemeye bir yazı göndermişler. ‘Mağdur Burdur’da yaşıyor. Biz mağduru getirdiğimiz takdirde yolda risk oluşabilir. Ondan dolayı buradan katılsın’ diye. Yerimi bu şekilde ifşa ettiler. Benim çocuğum olaydan dolayı özel gereksinimli raporu aldı. Çocukta doğuştan bir şey yoktu. Fakat yaşadığı travmadan sonra psikoloğa götürdüm. Doktor rapor verdi. Şu an özel eğitim alıyor. Özel eğitim aldığı yerden rapor istedik mahkemeye sunmak için. Mesela ben o raporu bile alıp mahkemeye sunamadım. Çünkü raporda bilgileri açık açık yazıyordu” dedi.

“Yetkililer hakkında suç duyurusunda da bulundum” diyen Alpaslan, “Bu soğuk havada taşınmak zorunda kaldım. Bu karda kışta taşındık iki çocukla birlikte. Yine sıfırdan bir hayat kurmak zorundayım. Oraya gittiğimde de sıfırdan bir hayat kurmuştum” ifadelerini kullandı.