Şiddet uygulayan eşini öldüren kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

04 Ekim 2022 Salı, 17:21

Olay 27 Eylül günü Seferihisar Doğanbey'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir gece önce çıkan tartışmanın devam etmesi üzerine Fahri Aykaç (85), eşi M.A.(80) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, elindeki baston ile eşi M.A.'yı darbetmeye başladı. Boğuşma esnasında da M.A., Fahri Aykaç'ın elindeki bastonu alarak kafasına vurdu. M.A. evin salonunda yere yığılırken durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fahri Aykaç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken cinayet şüphelisi kadın gözaltına alındı.

Kavganın yaşandığı evde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaparken, M.A'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Fahri Aykaç'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra defnedildi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.