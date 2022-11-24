Şiddete karşı “Kadın Çemberi”
İzmir’in Karabağlar ilçesinde 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen “Kadın Çemberi” adlı atölyede kadınlar duygu ve düşüncelerini pankartlara yansıttı.
İzmir’de Karabağlar Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Kadın Çemberi” adlı atölye çalışması düzenledi. Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kadın Danışmanlığı tarafından Barış Semt Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte kadınlar duygu ve düşüncelerini pankartlara yansıttı.
“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinlik öncesinde kadınlar, “Kadın Dayanışması Güçlendirir” ve “Birlikte Daha Güçlüyüz” yazılı pankartlara boya ve yapıştırma tekniğiyle duygularını aktardılar. Etkinlik kapsamında, kadınların şiddet öncesinde ve sırasında neler yapabileceğini, çocuklarını nasıl koruyabileceğini, işyerinde ve mahallesinde kendi güvenliğini nasıl sağlayabileceği içeren “Güvenlik planı Oluşturma” konusunda çalışmalar yapıldı.
SELVİTOPU: BİR ÇOK SORUN VAR
Başkan Selvitopu, “Bu tür çalışmalarda önemli olan sizlerin düşünceleri. Karabağlar Belediyesi olarak tüm gücümüzle, semt merkezleri gibi projelerle yanınızda olmaya çalışıyoruz. Ülkemizde kadınların toplumsal anlamda bir çok sorunu var. Karabağlar Belediyesi olarak amacımız, bütün mahallelere yayılarak, özellikle ev hanımlarıyla iletişim kurmak. Sizlerden gelen sorunları dikkate alarak, bunlara yönelik proje ve çözümler üretmeye çalışıyoruz” dedi.
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