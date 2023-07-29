Şiddetli fırtına ilçede hayatı felç etti: Camlar kırıldı, çatılar uçtu

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, camlar kırıldı. Bir kanepenin uçarak bahçeye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:45
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede bulunan devlet hastanesinin çatısı uçtu, binalardan eşyalar dışarıya savruldu ve işyerlerinin camları kırıldı.

Can kaybı ya da yaralının olmadığı fırtınada bir kanepenin uçarak işyerinin bahçesine düşme anı kameraya yansıdı.


Çankırı Fırtına ağaç Çatı

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