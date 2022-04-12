Şiddetli rüzgar hastanenin çatısını uçurdu
Giresun’un Görele ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe devlet hastanesinin çatısı park halindeki araçların üzerine uçtu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan il merkezi ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.
Giresun’un Görele ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinin çatısı uçtu.
Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü park halindeki araçta maddi hasar oluştu.
Çatının düştüğü alanda insanların bulunmaması olası faciayı önledi. Çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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