Şiddetli sağanak Ege’yi vurdu: Sel dört can aldı

Muğla, İzmir, Menteşe ve Bodrum’da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken; ev ve iş yerlerini su basması, yolların göle dönmesi ve istinat duvarı çökmesi sonucu oluşan maddi hasarların giderilmesi için belediye ekipleri teyakkuza geçti.

Yer yer çok kuvvetli şekilde görülen yağış sebebiyle Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi’nde dereler taştı. Taşan sular önüne ne aldıysa sürüklerken, seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Edinilen bilgilere göre, taşkın sonucu bir traktör vagonu ile iki araç park edildikleri yerden sürüklenerek köprü altlarına kadar taşındı. Sürüklenen araç ve vagonların köprü altlarını tıkamasıyla birlikte suyun debisi daha da yükseldi, taşkın riski arttı.

SELE KAPILAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Muğla’nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle yükselen dereden aracıyla geçmeye çalışırken sele kapılan belediye personeli Zekeriya Şahin, ekiplerin üç saatlik arama çalışması sonucunda aracının 100 metre ilerisinde ölü olarak bulundu.

İZMİR’DEN DE ACI HABER GELDİ

İzmir’in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kısa sürede suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü Mehmet Ekinci yaşamını yitirdi.

ABLA KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'in Menderes ilçesinde, etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi öldü. Sel kurbanlarının sayısı İzmir'de 3'e yükseldi. Kayıp olarak aranan kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Olayda yaşamına yitirenlerin Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal (21) olduğu öğrenildi.

İzmir’de etkili olan sağanak yağış, kenti adeta teslim aldı. Meteoroloji verilerine göre bazı bölgelerde 120 mm’yi aşan yağış ölçülürken, su baskınları ve dere taşmaları çok sayıda mahallede hayatı olumsuz etkiledi. İtfaiye ve HİM’e yüzlerce ihbar yapıldı. Toplam 558 ihbarın geldiği belirtilirken, 289 yol su baskını, 220 konut su baskını ve 49 iş yeri su baskını ihbarı alındığı belirtildi. İlçe bazlı dağılımda ise; Seferihisar’dan 139, Menderes’ten 68, Torbalı’dan 61, Urla’dan 57, Çeşme’den 54, Konak’tan ise 24 ihbarın geldiği aktarıldı.