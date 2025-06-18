'Sigara' uyarısı yaptığı için öldürüldü... Türkiye, İZBAN'daki vahşeti konuşuyor: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!

İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda sigara içtiği gerekçesiyle uyarılan M.D.'nin (37) saldırısı sonucu güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın (44) yaşamını yitirdiği, bir güvenlik görevlisinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

1,5 YIL ÖNCE KALP AMELİYATI OLMUŞ

Görüntülerinde; şüphelinin trende dengesiz hareketlerde bulunduğu ve sonrasında yaşanan arbede yer aldı.

Ayrıca Alsaç'ın 1,5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği ve aldığı yumruk darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.





BAYRAMDA TAHLİYE OLMUŞ

Diğer yandan şüpheli M.D.'nin daha önce İZBAN'da buna benzer iki ayrı olaya daha karıştığı ve tutuklandığı, bayramda cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.





İZBAN'DAN YAZILI AÇIKLAMA

İZBAN'dan dün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tren içinde sigara içen ve kapıları tutarak setin hareket etmesini engelleyen bir yolcuya, Adnan Menderes İstasyonu'nda güvenlik görevlilerimiz müdahale etti. Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirilen şahıs, tüm uyarılara rağmen agresif hareketlerini sürdürmeye devam edince güvenlik görevlilerimiz ile şahıs arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede 7 yıldır İZBAN'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Seydihan Alsaç kafasından yaralanarak, yere düştü. Şahıs, yerdeki güvenlik görevlimizin göğsüne düştü.

Olaylara, istasyona çağrılan polis ekipleri müdahale etti, şahıs karakola götürülürken, güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç ise hastaneye kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe nedeniyle tedavi altına alınan ve bugün anjiyosu yapılan Alsaç, damar yırtılması nedeniyle ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Üzüntümüzün büyük olduğunu belirtir, özel güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

NE OLMUŞTU?

Aliağa istikametinden Torbalı istikametine giden İZBAN'a binen M.D., Havalimanı İstasyonu'nda trende sigara içip diğer yolcuları rahatsız etmişti.

İhbarla M.D., Cumaovası İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirilmiş ve M.D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile H.K.'ya (37) saldırmıştı.

M.D. polis tarafından gözaltına alınmış, Alsaç ile H.K. ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne götürülmüştü. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Alsaç, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.