Sigara yanıkları, darp izleri… Aren bebeğin davasında anne için yeni talep: Doktorlar tek tek anlattı!

Denizli’de 30 Nisan 2025 tarihinde yaşanan bir olay kan dondurmuştu... Anne S.B.D. başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirmişti.

HER YERİ MOSMORDU

Gördüğü şiddet sonrasında sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatılmıştı.

AREN BEBEK KORUMA ALTINDA

İfade veren anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürmüştü. Korkunç olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, sanık S.D tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Korkunç olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Davanın yeni duruşmasında avukatlar, annenin de tutuklu yargılanarak cezalandırılmasını talep etti.

DOKTORLAR TEK TEK KONUŞTU

Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Acil Servis Doktoru Neslihan Sağlam konuştu.

"BİR DAHA HASTANEYE UĞRAMADI"

Aren bebekte beyin kanaması olmamasının şaşırtıcı bir durum olduğunu belirten doktor Sağlam, “Çocuğun ihtiyaçlarını biz karşıladık, kendi çocuğumun kıyafetlerini getirip verdim. Anne S.B.D., sadece ara ara bize Aren'in sağlık durumunu soruyordu. İfade vermek üzere gittiğini söyledi ve bir daha hastaneye uğramadı. Anons yapılmasına rağmen Aren'in yanına gelmedi. Anne S.B.D., bize ilk defa böyle bir olayın olduğunu, geçmişte herhangi bir darbın olmadığını söyledi” dedi.

"SİGARA YANIKLARI VARDI"

Aren'in vücudundaki yaralanmaların düşme sonucu oluşan yaralanmalar olmadığını belirten doktor Sağlam, “Vücudunda fazlaca darp izi mevcuttu" dedi.

Acil Servis asistan doktorlarından Ömer Faruk Aytürk ise annenin üzgün bir hali olmadığını belirterek “Ne olduğunu sorduğumda, "Ne olacak, babası dövdü" dedi. Babası nerede diye sorduğumda ise "İçmiştir, evde sızmıştır" yanıtını verdi. Annenin tavırları oldukça soğukkanlıydı” diye konuştu.

Doktor Aytürk, çocuğun vücudunda sigara izleri olduğunu söyledi.

TUTUKLU SEVGİLİ ‘İFTİRA’ DEDİ

Tutuklu sevgili S.D., Aren’in annesi S.B.D.’nin kendisine iftira attığını savunarak “S.B.D.'ye bilezik vermiştim, bunları da götürmüş. Ben burada tutuklu bulunduğum sürece suçsuzluğumu ispatlayamam. S.B.D., bana iftira atıyor” dedi.

"ANNE DE TUTUKLANSIN"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları kasten öldürme suçunun oluştuğunu düşündüklerini, iki sanığında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmaları gerektiğini ifade etti. Avukatlar, anne S.B.D.'nin de tutuklanmasını talep etti.

Annenin suçtan kurtulmaya çalıştığını belirten avukatlar, “Çocuğun farklı tarihlerde farklı yaralanmaların görülüyor. Sanıkların olayı kapatmaya çalıştıkları ortadır” dedi.