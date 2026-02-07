Sigara yasağında yeni düzenleme... İki yer daha 'kırmızı hat' kapsamına alınacak!

Dumansız alan uygulamasının genişletilerek yeni alanları kapsaması planlanıyor. Düzenlemeyle birlikte; parklar ve plajlar da “kırmızı hat” kapsamına alınacak.

Özellikle çocuk parklarının dumansız alan ilan edilmesi, düzenlemenin en dikkat çekici başlıkları arasında yer alıyor. Sahillerle birlikte çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara içilmesine izin verilmeyecek.

'PASİF İÇİCİLİK' UYARISI!

Uzmanlar pasif içicilik tehlikesine dikkat çekerken; yetkililer, bu adımın toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanının zararlı etkilerinden korumayı hedeflediğine dikkat çekiyor.

NTV'nin haberine göre; "Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, "Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir" uyarısında bulundu.

Kırmızı hat uygulamasının yürürlüğe girmesiyle çocuk parklarında sigara yasağı daha sıkı kurallarla denetlenecek. Cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların ise; önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.