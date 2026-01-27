Yeni sigara yasakları geliyor: Açık alanda içilemeyecek, kasa arkasında satılamayacak...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 17:42:00
Haber Merkezi
Sigara yasaklarını artıracak düzenlemede sona gelindi. Eper düzenleme hayata geçerse marketlerde kasa arkasında sigara satılamayacak ve parklarda sigara içilemeyecek. İşte ayrıntılar...

İktidar, sigara kullanımının azaltılmasıyla ilgili taslak çalışmasında sona geldi. Buna göre; parklarda sigara kullanımı yasaklanacak.

Marketlerde kasa arkasında sigara ve benzeri tütün ürünleri olmayacak. Kapalı alanlarda sigara kullanımı ile ilgili de yeni düzenlemeler gelecek.

KASA ARKASINDA SİGARA OLMAYACAK

Sağlık Bakanlığı'nın sigara kullanımının azaltılmasını hedefleyen tütün düzenlemesiyle ilgili yeni çalışmasında sona geldi.

Habertürk'ün haberine göre sigaranın görünürlüğü azaltılması için satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Marketlerde tütünle ilgili hiçbir şey görünmeyecek.

PARKLARDA YASAKLANACAK

Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.

KAPALI ALANLARA DA YENİ DÜZENLEME

Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek. Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı ortadan kaldırılacak.

